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1 час назад

Актер Хью Грант рассказал, на ком вымещал гнев во время съемок

Мира Маркина

Актер Хью Грант рассказал о вспышках гнева, которые случались у него на съемках фильма "Подземелья и драконы: Честь среди воров" в 2021 году. Его слова приводт New York Post.

Хью Грант рассказал, на ком вымещал гнев во время съемок
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Грант вспоминает, как на съемках в Северной Ирландии сорвался на женщину, которую принял за продюсера. Актер решил напомнить коллеге, что ей нельзя находиться на площадке. Однако выяснилось, что "очень милая местная женщина" присматривала за маленькой девочкой.

Актер пошутил, что тогда устроил "немного Кристиана Бейла". Грант имеет в виду случай, когда на съемках фильма "Терминатор: Да придет спаситель" Бейл публично сорвался на проверяющего аппаратуру оператора, когда тот вышел на середину сцены. Запись инцидента попала в сеть, а Бейл принес извенения публично, когда о вспышке гнева стало известно большому количеству людей.

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Актеры,Терминатор: Да придёт спаситель,Хью Грант,
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