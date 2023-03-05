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2 часа назад

Киану Ривз всегда мечтал сыграть только одного героя Marvel

Чемпионат.comиещё 1

4 марта Киану Ривз принял участие в викторине вопрос-ответ на форуме Reddit. Актёр ответил на множество вопросов, и одним из самых интересных ответов артиста стала тема сожаления о несыгранных ролях.

Киану Ривз всегда мечтал сыграть только одного героя Marvel
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам Киану, он ни разу не жалел, что отказался от той или иной роли. Однако его печалит то, что ему так и не довелось сыграть Росомаху — культового персонажа комиксов Marvel. Это уже не первый раз, когда актёр признается в любви к персонажу, об этом же он уже сообщал несколько лет назад:

"Я всегда хотел сыграть Росомаху".

Судя по всему, Киану был бы не прочь занять место Хью Джекмана, который совсем скоро вернётся к роли Логана в «Дэдпуле 3». Однако, как ранее признавался сам актёр, для этого уже слишком поздно.

Помимо Росомахи артист также очень любит Призрачного гонщика. Кто знает, может, мы когда-нибудь увидим Ривза в роли знаменитого мотоциклиста.

Актеры,Хью Джекман,Киану Ривз,
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