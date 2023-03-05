Киану Ривз всегда мечтал сыграть только одного героя Marvel

По словам Киану, он ни разу не жалел, что отказался от той или иной роли. Однако его печалит то, что ему так и не довелось сыграть Росомаху — культового персонажа комиксов Marvel. Это уже не первый раз, когда актёр признается в любви к персонажу, об этом же он уже сообщал несколько лет назад: