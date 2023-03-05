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1 час назад

Крис Рок признался, что ему до сих пор больно от пощечины Уилла Смита на «Оскаре»

FBM.ru

Американский актер и стендап-комик Крис Рок рассказал о своих ощущениях от пощечины голливудского актера Уилла Смита на премии «Оскар» через год после инцидента. Об этом информирует ScreenRant.

Крис Рок рассказал о своих ощущениях от пощечины голливудского актера Уилла Смита.
Фото: FBM.ruFBM.ru

«Все вы знаете, что произошло со мной, меня ударили год назад. Люди спрашивают: “Было ли больно?” Больно до сих пор», — прокомментировал он, обратив внимание на то, что Уилл Смит существенно больше его по телосложению и росту.

Артист отметил, что принял данный удар «как боксер Мэнни Пакьяо», а также добавил, что не собирается жалеть себя после случившегося. Также шоумен рассказал о том, что почувствовал от пощечины актера Уилла Смита на премии «Оскар». 58-летний Рок подчеркнул, что Смит ударил его «так сильно, что в ушах зазвенела песня Summertime».

В конце марта прошлого года в ходе церемонии вручения «Оскара» ведущий Крис Рок неудачно пошутил над супругой Смита. Он указал на «удивительную, очень короткую прическу» жены актера, страдающей от алопеции. Комик сравнил ее с героиней киноленты «Солдат Джейн». После этого Смит вышел на сцену, ударил его по лицу и прокричал, чтобы тот не смел шутить над его женой.

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