Американский актер и стендап-комик Крис Рок рассказал о своих ощущениях от пощечины голливудского актера Уилла Смита на премии «Оскар» через год после инцидента. Об этом информирует ScreenRant.

«Все вы знаете, что произошло со мной, меня ударили год назад. Люди спрашивают: “Было ли больно?” Больно до сих пор», — прокомментировал он, обратив внимание на то, что Уилл Смит существенно больше его по телосложению и росту.

Артист отметил, что принял данный удар «как боксер Мэнни Пакьяо», а также добавил, что не собирается жалеть себя после случившегося. Также шоумен рассказал о том, что почувствовал от пощечины актера Уилла Смита на премии «Оскар». 58-летний Рок подчеркнул, что Смит ударил его «так сильно, что в ушах зазвенела песня Summertime».