Сидни Суини сыграет женщину-паука в фильме «Мадам Паутина»

Вслед за прошлогодними сообщениями о том, что звезда «Эйфории» Сидни Суини получила роль в очередном фильме по вселенной Marvel от Sony Pictures «Мадам Паутина», поклонники теперь будут рады узнать, какого именно персонажа она играет.
Стало известно, что Суини фактически станет вторым воплощением женщины-паука. В комиксах Marvel её персонаж Джулия Карпентер является второй женщиной-пауком во вселенной MCU. До появления этой информации было неясно, какую версию мадам Паутины она будет играть - Кассандру Уэбб или Джулию Карпентер. В комиксах Джулия — вторая и нынешняя мадам Паутина, сменившая покойную Кассандру Уэбб. Суини, как сообщается, играет именно Джулию Карпентер.
Это означает, что Джулия Карпентер дебютирует, когда Мадам Паутина выйдет в кинотеатрах. В фильме снимались Дэм Скотт, Эмма Робертс, Селеста О'Коннор, Изабела Мерсед, Тахар Рахим, Майк Эппс и Зося Мамет, а также Джонсон и Суини. Официальный синопсис «Мадам Паутины» гласит: «Фильм будет историей происхождения ясновидящей, чьи экстрасенсорные способности позволяют ей видеть в мире пауков». «Мадам Паутина» готовится к релизу в кинотеатрах в феврале 2024 года.