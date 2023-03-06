Сидни Суини сыграет женщину-паука в фильме «Мадам Паутина»

Вслед за прошлогодними сообщениями о том, что звезда «Эйфории» Сидни Суини получила роль в очередном фильме по вселенной Marvel от Sony Pictures «Мадам Паутина», поклонники теперь будут рады узнать, какого именно персонажа она играет.

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Стало известно, что Суини фактически станет вторым воплощением женщины-паука. В комиксах Marvel её персонаж Джулия Карпентер является второй женщиной-пауком во вселенной MCU. До появления этой информации было неясно, какую версию мадам Паутины она будет играть - Кассандру Уэбб или Джулию Карпентер. В комиксах Джулия — вторая и нынешняя мадам Паутина, сменившая покойную Кассандру Уэбб. Суини, как сообщается, играет именно Джулию Карпентер.