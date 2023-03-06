Махершала Али претендовал на роль Джоэла в сериале «Одни из нас»

Американский актер Махершала Али, известный широкому зрителю по фильму «Зеленая книга» и сериалу «Карточный домик», хотел сыграть одну из главных ролей в сериале «Одни из нас».
Как сообщает NME, актер претендовал на роль Джоэла, которая в конечном счете досталась Педро Паскалю. По словам актера Джеффри Пирса, озвучившего брата Джоэла Томмии в игре The Last of Us, создатели сериала рассматривали такую возможность.
«Изначально они говорили с Махершалой Али о роли Джоэла, что является очевидным признаком того, что я не буду играть Томми. И когда они выбрали Педро, я знал, что этого точно не произойдет — я старше него», — рассказал Пирс.