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2 часа назад

Актер Махершала Али претендовал на роль Джоэла в сериале «Одни из нас»

Слово и Дело

Американский актер Махершала Али, известный широкому зрителю по фильму «Зеленая книга» и сериалу «Карточный домик», хотел сыграть одну из главных ролей в сериале «Одни из нас».

Махершала Али претендовал на роль Джоэла в сериале «Одни из нас»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Как сообщает NME, актер претендовал на роль Джоэла, которая в конечном счете досталась Педро Паскалю. По словам актера Джеффри Пирса, озвучившего брата Джоэла Томмии в игре The Last of Us, создатели сериала рассматривали такую возможность.

«Изначально они говорили с Махершалой Али о роли Джоэла, что является очевидным признаком того, что я не буду играть Томми. И когда они выбрали Педро, я знал, что этого точно не произойдет — я старше него», — рассказал Пирс.

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