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45 минут назад

Дмитрий Нагиев исполнил главную роль в эротическом фильме

Мослента

Одну из главных ролей в эротическом фильме «Эскортница» исполнил актер Дмитрий Нагиев. Главную героиню сыграла артистка Анна Старшенбаум, сообщает KP.RU.

Дмитрий Нагиев исполнил главную роль в эротическом фильме
Фото: МослентаМослента

Старшенбаум сыграла девушку Кристину, которая ведет двойную жизнь: днем организовывает выставки современного искусства, по ночам — досуг для влиятельных мужчин. А Нагиев примерил на себя образ офицера российских спецслужб, который «курирует» бизнес и принимает участие в ночных мероприятиях, передает KP.RU. Фильм выйдет в прокат 8 марта.

Отмечается, что в основу сценария лег громкий скандал 2021 года, когда в сеть попали снимки танцующих обнаженных девушек на балконе одного из небоскребов в Дубае. Они были задержаны полицией.

Актеры,Анна Старшенбаум,Дмитрий Нагиев,
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