Дронов пошутил, что искусственный интеллект может лишить его работы

В России стартовали съемки первого отечественного сериала по сценарию нейросети, обученной на комедийных хитах телеканала СТС. Проект «Сидоровы» расскажет о семье, члены которой по ходу действия понимают, что являются персонажами ситкома. Корреспондент «Газеты.Ru» побывала на съемках сериала, которые проходят в девятом павильоне киностудии «Амедиа», — там в течение десяти лет снимали «Ворониных».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Сценарий для сериала «Сидоровы» написала нейросеть A.I. TV Script Generator, которую разработали студенты направления Data Scientist PRO образовательной платформы Skillbox Владимир Ларькин и Вадим Поволоцкий. Они загрузили в искусственный интеллект сценарии популярных сериалов СТС «Родком», «Воронины», «Дылды», «Восьмидесятые», «Жена олигарха» и других. Тысячи страниц текста позволили задать алгоритмы, максимально приближенные к написанию киносценария.

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«В нейросеть были загружены 355 892 слова, 88 эпизодов, семь телешоу. Потребовалось 20 экспериментов с параметрами и способом подачи данных в модель, чтобы подойти к наилучшему качеству производимого сетью контента. Принимая на вход небольшое текстовое вступление, нейросеть может генерировать бесконечное количество отличных друг от друга сценариев за сотые доли секунды», — рассказал Ларькин.

Искусственный интеллект научился самостоятельно генерировать время и место действия, имена героев, реплики, ремарки и другие элементы киносценария.

Режиссером проекта стал Сергей Знаменский, работавший над комедийными хитами «Ивановы-Ивановы» и «Семейка». Он заявил, что команда старается минимизировать правки в сценарии, чтобы сохранить изначальную идею нейросети:

«Мы берем ситуацию, которую сгенерировала нейросеть, и пытаемся с помощью актерской игры и режиссуры оправдать ее идею, даже если там нет логики. Мы пытаемся ее найти, ищем и добавляем. Если бы мы снимали все так, как написано нейросетью, которая еще обучается, это был бы театр пластиковых болванчиков, которые двигаются влево-вправо и говорят какой-то текст».

Персонажами, которых сгенерировал искусственный интеллект, стала обычная семья — муж (Георгий Дронов), жена (Алина Алексеева), сын (Саша Новиков), бабушка (Татьяна Орлова) и дедушка (Сергей Степин). Они не покидают своей квартиры, слышат закадровый смех и попадают в странные анекдотичные ситуации. Когда Сидоровы осознают, что являются персонажами ситкома, они стремятся из него выбраться.

«По сути это сюжет про день сурка, который происходит с нашими героями. Семья живет в павильоне, уже 385 серий у них все одно и то же. И наш главный герой вдруг понимает: почему я не могу никуда выйти и есть ничего другого кроме щей, а дед каждый день собирается на рыбалку и не уходит? Это становится главной причиной, по которой герой хочет вырваться из декораций», — рассказал Знаменский.

Режиссер отметил, что все актеры получили свои роли по результатам кастинга, который продолжался несколько месяцев. Претендентов на второстепенные роли искали на платформе коротких роликов VK Клипы. Победителем кастинга стал 31-летний танцор, актер и модель из Мурманска Максим Сушко, который играет глуповатого соседа-качка. Быстрее всего на роль была утверждена Татьяна Орлова, с которой Знаменский работал в «Семейке».

По словам Орловой, она не заметила особых отличий между съемками по сценарию нейросети от производства стандартных проектов. Актриса заявила, что, не зная сценариста «Сидоровых», она представила бы его как «человека, который немного легкомысленно отнесся к тексту и персонажам».

В свою очередь Дронов заявил об «очень большой разнице» между сценарием нейросети и написанными человеком историями. Актер назвал искусственный интеллект слишком юным для создания безупречного сценария и признался, что ему хотелось бы поменять многое в получившемся тексте.

«Нам заранее поставили условие, чтобы мы постарались максимально оправдывать то, что написала нейросеть. Но поменять бы хотелось очень много», — сказал Дронов.

По мнению актера, в нейросеть сложно вложить понимание творчества и алгоритмов жанра комедии. Он отметил, что в ситкоме существует огромное количество законов, которые необходимо соблюдать.

«Это современная комедия дель-арте, предполагающая наличие маски персонажа, которая не меняется в течение всей игры, — сказал Дронов. — Каждый персонаж наделяется определенным набором качеств: один — трус и мягкий, второй — дурак, но смелый, третий — предатель. Вся история происходят между этими тремя персонажами. Мне кажется, что искусственный интеллект освоит драму быстрее, чем комедийный жанр, что опять же поднимает комедию на более высокий уровень. Она считается одним из самых сложных жанров».

Актер добавил, что разработка сценария с помощью нейросети — это достаточно смелый эксперимент. Кроме того, Дронов пошутил, что искусственный интеллект может лишить его работы:

«А вдруг произойдет так, что роботы вытеснят нас, представителей человечества? Продюсеру ведь так намного удобнее: купил программу, запустил ее и работаешь. Актеры-роботы не капризничают, кормить их не надо, да и рабочий день у них может быть по двенадцать часов в сутки. С другой стороны, такого качества исполнения и подхода, как у актеров, у искусственного интеллекта точно не будет».