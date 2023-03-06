Пайн избавился от длинной прически из-за сходства с Рейчел из «Друзей»

42-летняя знаменитость появился на Венецианском кинофестивале, который проходил с 31 августа по 10 сентября, с упомянутой прической и светлым окрашиванием «омбре».

«Мне казалось, что я выглядел мило, волосы были длинные и развевались на ветру», — поделился о своих ощущениях актер в беседе с журналистами.

Однако некоторое время спустя Пайн решился на стрижку и вернулся к коротким волосам. Также он перестал красить пряди, поэтому пришел на съемку с седыми локонами. По его словам, он захотел сменить образ после общения со своим агентом по рекламе, который подметил его сходство с героиней популярного сериала.