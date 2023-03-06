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33 минуты назад

Актер Крис Пайн избавился от длинной прически из-за сходства с Рейчел из сериала «Друзья»

FBM.ru

Американский актер Крис Пайн назвал причину, по которой он решил избавиться от длинных волос.

Пайн избавился от длинной прически из-за сходства с Рейчел из «Друзей»
Фото: FBM.ruFBM.ru

42-летняя знаменитость появился на Венецианском кинофестивале, который проходил с 31 августа по 10 сентября, с упомянутой прической и светлым окрашиванием «омбре».

«Мне казалось, что я выглядел мило, волосы были длинные и развевались на ветру», — поделился о своих ощущениях актер в беседе с журналистами.

Однако некоторое время спустя Пайн решился на стрижку и вернулся к коротким волосам. Также он перестал красить пряди, поэтому пришел на съемку с седыми локонами. По его словам, он захотел сменить образ после общения со своим агентом по рекламе, который подметил его сходство с героиней популярного сериала.

«Он сказал, что я похож на Рейчел из “Друзей” (12+). Эти слова поселились в моей голове», — рассказал актер.

Актеры,Друзья,Крис Пайн,
18+
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