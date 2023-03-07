Главные трагедии в судьбе великой Нонны Мордюковой

Народную артистку СССР Нонну Мордюкову российские телезрители назвали «самой сильной женщиной» в советском кино.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

«Вечерняя Москва» решила вспомнить о самых трагичных страницах в судьбе Нонны Викторовны.

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Характерные роли

По мнению многих критиков, Нонна Мордюкова не являлась красавицей в классическом понимании. Однако своей огненной экспрессией и исполнением характерных ролей она смогла покорить сердца миллионов зрителей и оставила большой след в истории отечественного кино. Многие задавались вопросом: откуда черпала вдохновение легендарная актриса для воплощения на экране образа измученной тяготами войны Марфы из киноленты «Журавушка» или Натальи Степановой из картины «Они сражались за Родину»? И мало кто знал, что играть реальную трагедию на экране ей удается благодаря личным жизненным драмам, которые звезде преподносила сама судьба.

Несчастный брак

Многие считали яркий роман со знаменитым красавцем советского кино Вячеславом Тихоновым, с которым позже актриса пошла под венец, образцом истинной и чистой любви. Однако, как сама неоднократно признавалась Мордюкова, отношения с актером были обречены, так как в их союзе не было места искренним чувствам.

«Легко сказать: первый мужчина, первая женщина, да только бывает, как я сейчас понимаю, что и четвертая, а такая хорошая семья сковывается... У нас же все было по правилам сделано, но... Не вышло, и никто в этом не виноват: друг другу не подходили, а сравнить было не с чем…», — признавалась актриса.

Она говорила, что по характеру Тихонов ей не подходил, называя себя яркой и боевой казачкой, а его тихим павлово-посадским мальчиком. Также Мордюкова шутила, что в их браке мужчиной приходилось быть ей.

Утрата сына

В этом браке у пары родился мальчик Владимир, в итоге ставший актером. В 1971 году он даже вместе с мамой сыграл в кинокартине «Русское поле».

Кажется, что быть сыном знаменитой четы — это благо. Но для Владимира это стало настоящим проклятием. Два востребованных актера не могли уделить должного внимания сыну, а впоследствии из-за ухудшившихся отношений между звездной парой Тихонов и вовсе перестал общаться с сыном.

Нелегко пришлось Владимиру и на съемочной площадке. Он стал заложником славы собственных родителей. Не справившись с эмоциями, он увлекся наркотиками.

Пристрастие к запрещенным веществам и спиртному серьезно пошатнуло его здоровье. И 11 июня 1990 года 40-летний Владимир Тихонов скончался от сердечной недостаточности.

Своими переживаниями об уходе сына актриса поделилась в мемуарах. Она рассказала, как крепко хваталась за кровать, на которой лежал сын, и пыталась хоть как-то облегчить его последние часы жизни.

«Хочется приголубить его, взять на руки, походить по комнате, как тогда, когда маленьким он болел...», — писала Мордюкова.

Потом Владимир попросил мать, чтобы она похоронила его в Павловском Посаде. На что Нонна Викторовна просила прекратить разговоры о смерти и умоляла потерпеть.

«Я чмокнула его волосатую ногу возле щиколотки, горько завыла: «Потерплю, потерплю, потерпим... Бывают же промежутки». — «Больше не будет, мама. Выхода нет...». К рассвету он примолк…», — писала знаменитость в своих мемуарах.

Все меньше ролей и последняя просьба

Гибель сына сломала актрису, и она все реже стала появляться на экранах. Правда, последний фильм с ее участием возымел успех. Речь идет о картине 1999 года «Мама», где вместе с Мордюковой впервые показалось поколение новых актеров, в числе которых были Олег Меньшиков, Владимир Машков, Евгений Миронов и другие.

Сама актриса ушла из жизни 6 июля 2008 года после очередной госпитализации. Она тяжело болела сахарным диабетом. Как рассказывала сестра актрисы Наталья Катаева (Мордюкова), Нонна покидала этот мир, обретя душевный покой. Накануне своей смерти она попросила Наталью раздобыть ей ажурные перчатки, которые она любила надевать и рассматривать на своих руках.

Последним пристанищем великой актрисы стало Кунцевское кладбище, где ее похоронили в одной могиле с сыном.

Поистине народная

Как призналась в беседе с «ВМ» младшая сестра Нонны Викторовны Людмила, для нее выбор зрителей не является неожиданностью.

— Сложно и представить кого-то более народного, более настоящего, более близкого к людям, чем герои Нонны. Она поистине человек из народа. И все ее персонажи были пропитаны чертами женщин, в которых многие телезрительницы узнавали себя, — сказала Людмила Мордюкова.

По ее словам, иметь такую сестру, как Нонна, — это подарок небес.

— Нонна многое мне и Наташе (другой родной сестре — прим. «ВМ») дала в этой жизни. Такая сестра — это подарок небес, — призналась собеседница «ВМ».