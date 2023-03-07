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2 часа назад

Аманда Сайфред сыграет в комедии «Свадьба моей бывшей подруги»

Inc-Newsиещё 1

Компанию на съёмочной площадке 37-летней актрисе составит Ариана ДеБос.

Сайфред сыграет в комедии «Свадьба моей бывшей подруги»
Фото: Inc-NewsInc-News

Лауреатка «Эмми» Аманда Сайфред, лауреатка «Оскара» Ариана ДеБос, Хлоя Файнмен и Мэг Штальтер исполнят роли в комедии «Свадьба моей бывшей подруги». Поставит её Кэй Кэннон.

По сюжету, актрисы сыграют четырёх подруг детства. После того, как пятая девушка из этой компании оставляет остальным записанное в нетрезвом виде сообщение о том, что её грядущая свадьба является ошибкой, квартет «решает остановить свадьбу (бывшей подруги) и восстановить дружбу, которую они однажды потеряли».

Сценарий напишут Эшли Роджер и писатель Тейлор Дженкинс Райд.

Актеры,Оскар,Ариана Дебос,Кэй Кэннон,Аманда Сайфред,
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