В Петербурге назвали лауреатов актерской премии "Фигаро"

"Вручение национальной премии "Фигаро" неизменно проходит под девизом "Актерское братство". Как всегда, премия объединяет выдающихся людей в разных жанрах искусства - и в опере, и в балете, и в драме, и в кинематографе. Это известные московские артисты и актеры из провинции, ведущие петербургские мастера сцены и творческая молодежь", - сказал ТАСС художественный руководитель Театра имени Андрея Миронова, председатель совета премии, заслуженный деятель искусств России Влад Фурман.