В Петербурге назвали лауреатов актерской премии "Фигаро"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Российская национальная актерская премия "Фигаро" имени Андрея Миронова торжественно вручена в среду новым лауреатам. Тринадцатая церемония чествования лауреатов прошла в день рождения народного артиста России Андрея Миронова.
"Вручение национальной премии "Фигаро" неизменно проходит под девизом "Актерское братство". Как всегда, премия объединяет выдающихся людей в разных жанрах искусства - и в опере, и в балете, и в драме, и в кинематографе. Это известные московские артисты и актеры из провинции, ведущие петербургские мастера сцены и творческая молодежь", - сказал ТАСС художественный руководитель Театра имени Андрея Миронова, председатель совета премии, заслуженный деятель искусств России Влад Фурман.
Награда представляет собой статуэтку, запечатлевшую Андрея Миронова в одной из его коронных ролей в спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро" на сцене Московского театра сатиры.
В номинации "За блистательное исполнение ролей на российской театральной сцене" премии удостоена Татьяна Ткач. Награда "За служение русскому репертуарному театру" присуждена Василию Бочкареву. "За служение отечественному кинематографу" обладателем премии "Фигаро" стал Борис Галкин. Актеру и режиссеру Александру Балуеву награда вручена "За блистательное исполнение ролей в кинематографе и на российской театральной сцене". Певец Василий Герелло отмечен премией в номинация "За блистательное исполнение ролей на российской оперной сцене". "За служение театральному отечеству" отмечен балетный танцовщик Фарух Рузиматов.
Такой же награды удостоены артисты Сергей Русскин, Екатерина Климова, Иван Волков, Александр Олешко, Юрий Кузнецов, Леонид Окунев, Александр Васильев. Народному артисту Донецкой Народной Республики Владимиру Швецу премия присуждена "За блистательное исполнение ролей на театральной сцене".
В число лауреатов "За служение театральному искусству" вошла профессор, доктор искусствоведения Ирина Малочевская. Специальный приз "Пером и шпагой" вручен журналисту и телеведущему Сергею Шолохову.
Организаторами премии "Фигаро" выступили Театр имени Андрея Миронова и Российский фонд культуры. Президент премии - народный артист России Сергей Безруков.