Умер Тевье из "Скрипача на крыше"

Скончался израильский актер, певец и продюсер, номинант премии "Оскар" Тополь - Тевье из киноверсии "Скрипача на крыше" 1971 года. Имя у артиста тоже было - Хаим, но он предпочитал, чтобы его звали по фамилии.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Тополь отошел в родном Тель-Авиве в четверг на 88-м году жизни после длительного сражения с болезнью Альцгеймера.

Тополь родился в 1935-м. Карьеру начал еще во время службы в ЦАХАЛ, в армейской труппе. Там же познакомился со своей будущей женой Галией, с которой прожил после без малого 70 лет.

На экранах дебютировал в 1961-м - в номинированной на Каннском МКФ комедии "Мне нравится Майкл". Первая серьезная слава - драмеди 1964-го "Саллах Шабати". Фильм взял "Золотой глобус" и стал первым в истории Израиля, номинированным на "Оскар".

Далее - "Откинь гигантскую тень" с Кирком Дугласом, "Перед тем, как наступит зима", "Талант любить", "Петушок", лента бондианы "Только для твоих глаз", "Флэш Гордон" 1980-го, другие.