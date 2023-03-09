Американская актриса и бывшая модель Шэрон Стоун рассказала, как она лишилась опеки над сыном из-за съемки в знаменитой эротической сцене в фильме "Основной инстинкт". Подробностями звезда поделилась в подкасте Table for Two.

Стоун рассказала, что все произошло во время судебного разбирательства, касающегося ее развода с экс-супругом Филом Бронштейном. На одном из заседаний в 2004 году у ребенка, которого пара усыновила пара, спросили, знает ли он, что его мама снимается в фильмах для взрослых. Тогда судьей было принято решение передать опеку над мальчиком бывшему мужу актрисы. Стоун же получила право посещения сына.

Такой подход актриса назвала "злоупотреблением со стороны системы". Она отметила, что в то время, многие актеры снимались в обнаженных сценах.

После лишения опеки над сыном, Стоун попала в больницу, у нее диагностировали дополнительные сердечные сокращения в верхней и нижней камерах моего сердца.