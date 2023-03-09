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2 часа назад

Актриса Шэрон Стоун рассказала, как лишилась опеки над сыном из-за роли в "Основном инстинкте"

Мария Иглина

Американская актриса и бывшая модель Шэрон Стоун рассказала, как она лишилась опеки над сыном из-за съемки в знаменитой эротической сцене в фильме "Основной инстинкт". Подробностями звезда поделилась в подкасте Table for Two.

Стоун рассказала, что все произошло во время судебного разбирательства, касающегося ее развода с экс-супругом Филом Бронштейном. На одном из заседаний в 2004 году у ребенка, которого пара усыновила пара, спросили, знает ли он, что его мама снимается в фильмах для взрослых. Тогда судьей было принято решение передать опеку над мальчиком бывшему мужу актрисы. Стоун же получила право посещения сына.

Шэрон Стоун рассказала о женоненавистниках среди звезд

Такой подход актриса назвала "злоупотреблением со стороны системы". Она отметила, что в то время, многие актеры снимались в обнаженных сценах.

После лишения опеки над сыном, Стоун попала в больницу, у нее диагностировали дополнительные сердечные сокращения в верхней и нижней камерах моего сердца.

Ранее популярный комик рассказал о цензуре в КВН и Comedy Club.

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