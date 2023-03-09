Оденкерк сыграет главную роль в ремейке худшего фильма в истории

Актер Боб Оденкерк сыграет главную роль в ремейке «Комнаты» Томми Вайсо, которую критики часто называли худшим фильмом в истории кино. Об этом сообщает Variety.
Режиссерское кресло проекта занял Брандо Кроуфорд. «Это не шутка. Это правда. Поверьте, я всего себя вложил в каждую строчку, и честно... Это огонь», — заверил Оденкерк в соцсетях. Часть с Оденкерком была отснята еще в январе 2023 года.
Выручку от фильма направят на нужды благотворительного фонда исследований СПИДа amfAR.
Представители Вайсо заявили, что с ними не связывались по поводу ремейка.
Также в картине снялись Кэмерон Каски и Белла Хиткоат.
По сюжету «Комнаты», главный герой Джонни доволен всем в жизни, однако все меняется, когда его лучший друг и невеста заводят роман. Фильм не собрал кассу и не понравился критикам, однако позже любители кино присвоили ему статус культового.