Скончался звезда фильмов "Хладнокровно" и "Шоссе в никуда"

Американский актер Роберт Блейк, сыгравший сумасшедшего убийцу Перри Смита в фильме Трумэна Копота «Хладнокровно» и популярного телевизионного полицейского Тони Баретту до того, как его карьеру разрушил нашумевший голливудский процесс по делу об убийстве, умер. Ему было 89 лет. Он умер в 9 марта в своем доме в Лос-Анджелесе после долгой борьбы с болезнью сердца, сообщила The Hollywood Reporter его племянница Норин Остин .

Блейк начал свою карьеру в детстве в 1940-х годах в комедийных короткометражках «Наша банда» на MGM.

4 мая 2001 года Бонни Ли Бэкли, жена Блейка и мать его маленькой дочери, была смертельно ранена двумя выстрелами в упор, когда сидела в их семейной машине после того, как они пообедали в ресторане.

Актер сообщил, что вернулся в ресторан, чтобы забрать оставленный там револьвер.

Через четыре года, один из которых артист провел в тюрьме, присяжные оправдали Блейка в убийстве, а также признали его невиновным в подстрекательстве к убийству своего бывшего дублера. Мужчины познакомились на съемках сериала ABC 1975-78 годов «Баретта».

После процесса он заявил журналистам: «Я был богатым человеком. Я сейчас на мели».

Во время суда было показано, что Бэкли была мошенницей, у которой были десятки псевдонимов, она обманула тысячи мужчин и ранее была замужем 10 раз. Блейк женился на ней в ноябре 2000 года после того, как тест ДНК подтвердил, что он отец их дочери Рози.