Дженне Ортеге надоел знаменитый танец из «Уэнсдей»

Знаменитая юная актриса Дженна Ортега стала ведущей выпуска шоу Saturday Night Live. В шуточном промо-ролике к этому выпуску девушка «рискнула» отказаться исполнить свой фирменный танец из сериала «Уэнсдей». В видео Дженна заявила, что эта хореография ей надоела, и предложила «сделать что-нибудь новое».
«Честно, сценарий выпуска очень хорошо написан. Но я не очень хочу исполнять танец Уэнсдэй для промо, потому что я его уже столько раз танцевала. Думаю, пришло время сделать что-то новое».
В итоге в ролике она исполнила этот танец, но в нарочито ленивой манере.
Видео доступно на YouTube-канале Saturday Night Live. Права на видео принадлежат Saturday Night Live.