Умер актер сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия»

Умер актер Владимир Акимов, знакомый кинозрителям по сериалам «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей». Ему было 59 лет. Печальной новостью на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» поделился коллега покойного Виктор Гахов.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Артист, не доживший до своего юбилея всего полтора месяца, ушел из жизни в первый день весны, похороны состоялись пятого марта в Санкт-Петербурге. Что стало причиной смерти, не уточняется. «Похоронили Володю Акимова. На прощании присутствовало семь человек. Это ужасно. Человек, который откликался на любую просьбу, добрейший, талантливый во всем, настоящий друг. Больше слов нет. Царствие небесное», — написал Гахов.

Акимов родился 17 апреля 1963 года. В 1991 году окончил театральный факультет Рижской музыкальной академии, служил в Даугавпилсском государственном драматическом театре. С 1997 года — актер Камерного театра Владимира Малыщицкого в Петербурге. Дебютировал на экране в 1995-м в фильме «Крестоносец». Играл криминалиста Ивана Семеновича в «Тайнах следствия».