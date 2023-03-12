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43 минуты назад

Умер актер сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия»

Lenta.ruиещё 5

Умер актер Владимир Акимов, знакомый кинозрителям по сериалам «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей». Ему было 59 лет. Печальной новостью на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» поделился коллега покойного Виктор Гахов.

Умер актер сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия»
Фото: Лента.руЛента.ру

Артист, не доживший до своего юбилея всего полтора месяца, ушел из жизни в первый день весны, похороны состоялись пятого марта в Санкт-Петербурге. Что стало причиной смерти, не уточняется. «Похоронили Володю Акимова. На прощании присутствовало семь человек. Это ужасно. Человек, который откликался на любую просьбу, добрейший, талантливый во всем, настоящий друг. Больше слов нет. Царствие небесное», — написал Гахов.

Акимов родился 17 апреля 1963 года. В 1991 году окончил театральный факультет Рижской музыкальной академии, служил в Даугавпилсском государственном драматическом театре. С 1997 года — актер Камерного театра Владимира Малыщицкого в Петербурге. Дебютировал на экране в 1995-м в фильме «Крестоносец». Играл криминалиста Ивана Семеновича в «Тайнах следствия».

Ранее стало известно о смерти одной из создательниц и продюсера популярного американского шоу Family Feud Кристин Бьерклунд (в России аналогом считается шоу «Сто к одному»). Она умерла в возрасте 67 лет.

Актеры,Виктор Гахов,Владимир Акимов,
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