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1 час назад

Любовь Аксенова рассказала о судьбе своей героини в продолжении сериала «Почка»

Мослентаиещё 1

О судьбе своей героини Натальи Кустовой в продолжении сериала «Почка» рассказала Hello.ru актриса Любовь Аксенова. Она рассекретила любовный сюжет во втором сезоне: находящаяся на волосок от смерти девушка испытает ранее неизведанное чувство.

Аксенова рассказала о судьбе своей героини в сериале «Почка»
Фото: МослентаМослента

«Кустова встретится с неизвестным ей прежде миром и с тем, что можно назвать любовью. Ее ждет поистине необычное приключение», — поделилась Аксенова.

Актриса назвала сериал «сказкой про грымзу». По ее словам, Кустова не настолько жестока, как кажется: она может творить добро.

В Кустовой Аксенову особенно вдохновляет непобедимое рвение к жизни и то, что она не меняется по ходу сюжета, в любых обстоятельствах оставаясь собой.

«А вот зритель наверняка меняет отношение к ней со временем!» — считает кинозвезда.

Актеры,Любовь Аксенова,
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