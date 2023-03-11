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1 час назад

Джаред Лето и Том Хэнкс признаны худшими актерами по версии антипремии "Золотая малина"

Газета.Ruиещё 1

Стали известны итоги антипремии "Золотая малина", которая традиционно проходит за день до премии "Оскар", сообщает The Hollywood Reporter.

Джаред Лето и Том Хэнкс признаны худшими актерами
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Худшим фильмом прошлого года по версии "Золотой малины" стал байопик о Мэрилин Монро "Блондинка" с Аной де Армас в главной роли. Также картина была отмечена антипремией в категории "Худший сценарий".

В категориях "Худший актер" и "Худший актер второго плана" "победили" Джаред Лето за роль в "Морбисе" и Том Хэнкс за роль в "Элвисе". Последний также был награжден в категории "Худший экранный дуэт" с формулировкой "Том Хэнкс и его латексное лицо (и нелепый акцент) в "Элвисе".

В женских категориях произошла неожиданная ротация. Из-за скандала, связанного с номинацией несовершеннолетней актрисы Райан Киры Армстронг за роль в новой экранизации романа Стивена Кинга "Воспламеняющая взглядом", организаторы церемонии вручили антипремию сами себе.

А в категории "Худшая актриса второго плана" антинаграду взяла Адриа Архона за роль в "Морбиусе". Худшим режиссером года был признан рэпер и жених Меган Фокс Machine Gun Kelly, снявший вместе с Мод Сан картину "Доброго траура".

Единственной положительной наградой стал приз в категории "Восстановление репутации". Его удостоился ирландский актер Колин Фарелл за роль в драме "Банши Инишерина". За день до церемонии "Оскар" букмекеры раскрыли главных фаворитов 95-й церемонии премии.

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