Джаред Лето и Том Хэнкс признаны худшими актерами

Стали известны итоги антипремии "Золотая малина", которая традиционно проходит за день до премии "Оскар", сообщает The Hollywood Reporter.

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Худшим фильмом прошлого года по версии "Золотой малины" стал байопик о Мэрилин Монро "Блондинка" с Аной де Армас в главной роли. Также картина была отмечена антипремией в категории "Худший сценарий".

В категориях "Худший актер" и "Худший актер второго плана" "победили" Джаред Лето за роль в "Морбисе" и Том Хэнкс за роль в "Элвисе". Последний также был награжден в категории "Худший экранный дуэт" с формулировкой "Том Хэнкс и его латексное лицо (и нелепый акцент) в "Элвисе".

В женских категориях произошла неожиданная ротация. Из-за скандала, связанного с номинацией несовершеннолетней актрисы Райан Киры Армстронг за роль в новой экранизации романа Стивена Кинга "Воспламеняющая взглядом", организаторы церемонии вручили антипремию сами себе.

А в категории "Худшая актриса второго плана" антинаграду взяла Адриа Архона за роль в "Морбиусе". Худшим режиссером года был признан рэпер и жених Меган Фокс Machine Gun Kelly, снявший вместе с Мод Сан картину "Доброго траура".