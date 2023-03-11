Актер Mortal Kombat мечтает вернуться в сиквеле

Хироюки Санада блестяще сыграл знаменитого воина Скорпиона в экранизации Mortal Kombat 2021 года. Актёр недавно заявил, что ещё не знает, вернётся ли он к роли мистического бойца в сиквеле. Он отметил, что очень на это надеется, потому что очень любит этого героя.
Санада также отметился в «Джоне Уике 4» в роли управляющего японского отеля «Континенталь». Его коллега по съёмочной площадке Шамир Андерсон заявил, что мечтает снова увидеть на большом экране Скорпиона в исполнении Хироюки.
В январе 2022 года издание Deadline сообщило, что New Line уже вовсю продвигает проект Mortal Kombat 2, Джереми Слейтер собирается написать для него сценарий, а постановщик первой части Саймон Маккуойд займётся режиссурой и в сиквеле.