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2 часа назад

Исполнитель роли Скорпиона в фильме Mortal Kombat мечтает вернуться в сиквеле

Чемпионат.com

Хироюки Санада блестяще сыграл знаменитого воина Скорпиона в экранизации Mortal Kombat 2021 года. Актёр недавно заявил, что ещё не знает, вернётся ли он к роли мистического бойца в сиквеле. Он отметил, что очень на это надеется, потому что очень любит этого героя.

Актер Mortal Kombat мечтает вернуться в сиквеле
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Санада также отметился в «Джоне Уике 4» в роли управляющего японского отеля «Континенталь». Его коллега по съёмочной площадке Шамир Андерсон заявил, что мечтает снова увидеть на большом экране Скорпиона в исполнении Хироюки.

В январе 2022 года издание Deadline сообщило, что New Line уже вовсю продвигает проект Mortal Kombat 2, Джереми Слейтер собирается написать для него сценарий, а постановщик первой части Саймон Маккуойд займётся режиссурой и в сиквеле.

Актеры,Шамир Андерсон,
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