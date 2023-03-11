Актер Mortal Kombat мечтает вернуться в сиквеле

Хироюки Санада блестяще сыграл знаменитого воина Скорпиона в экранизации Mortal Kombat 2021 года. Актёр недавно заявил, что ещё не знает, вернётся ли он к роли мистического бойца в сиквеле. Он отметил, что очень на это надеется, потому что очень любит этого героя.