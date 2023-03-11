Звезда "Очень странных дел" заявила о готовности попрощаться с сериалом

«Я определенно готова закончить, — сказала Браун. — Я чувствую, что уже рассказано много историй. Это было в нашей жизни очень долгое время».

В 12 лет Браун прославилась благодаря роли Одиннадцати в научно-фантастическом сериале Netflix «Очень странные дела», премьера которого состоялась в 2016 году. В шоу, созданном Мэттом и Россом Дафферами, также снимаются Финн Вулфорд, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор и Сэди Синк. Пятый сезон сериала станет финальным.