Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+10° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
8 минут назад

Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун заявила о готовности попрощаться с сериалом

Газета.Ru

Актриса Милли Бобби Браун заявила о готовности попрощаться с сериалом «Очень странные дела» в интервью журналу Seventeen.

Звезда "Очень странных дел" заявила о готовности попрощаться с сериалом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я определенно готова закончить, — сказала Браун. — Я чувствую, что уже рассказано много историй. Это было в нашей жизни очень долгое время».

В 12 лет Браун прославилась благодаря роли Одиннадцати в научно-фантастическом сериале Netflix «Очень странные дела», премьера которого состоялась в 2016 году. В шоу, созданном Мэттом и Россом Дафферами, также снимаются Финн Вулфорд, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор и Сэди Синк. Пятый сезон сериала станет финальным.

Актеры,Калеб Маклафлин,Бобби Браун,Вайнона Райдер,Дэвид Харбор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий