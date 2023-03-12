Драйвер признался, что сын не захотел смотреть фильм с его участием

Актер Адам Драйвер признался, что его шестилетнему сыну «неинтересно» смотреть фильм с участием отца «65». Слова артиста цитирует People.

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«Сын не хочет смотреть фильм, потому что он слишком страшный», — объяснил Драйвер.

Актер рассказал, что однажды взял с собой наследника на съемочную площадку, чтобы показать закулисье проекта. По словам Драйвера, его сын «ненавидит фильмы».