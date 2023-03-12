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1 час назад

Режиссер Светозаров вспомнил, как познакомился с Сергеем Селиным в 90-х

Газета.Ru

Режиссер и сценарист Дмитрий Светозаров («Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности») в беседе с ФАН рассказал о знакомстве с актером Сергеем Селиным.

Светозаров вспомнил, как познакомился с Селиным в 90-х
Фото: Газета.руГазета.ру

По словам режиссера, он впервые увидел Селина еще до съемок в «Улицах разбитых фонарей».

«С Сережей я познакомился еще в начале 1990-х, когда сам подрабатывал в рекламе. Мне были нужны уличные типажи: трамвайные люди, неизвестные публике. Одного из этих персонажей, какого-то токаря или слесаря с закрытого санкт-петербургского завода, тогда играл безвестный артист Сережа Селин», — вспоминает Светозаров.

Ранее Светозаров вспомнил о начале актерской карьеры Михаила Пореченкова. Он признался, что с удовольствием бы снова поработал с актером.

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