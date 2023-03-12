Светозаров вспомнил, как познакомился с Селиным в 90-х

«С Сережей я познакомился еще в начале 1990-х, когда сам подрабатывал в рекламе. Мне были нужны уличные типажи: трамвайные люди, неизвестные публике. Одного из этих персонажей, какого-то токаря или слесаря с закрытого санкт-петербургского завода, тогда играл безвестный артист Сережа Селин», — вспоминает Светозаров.