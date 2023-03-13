Жан Тодт поздравил жену Мишель Йео с получением «Оскара»

Бывший президент «Феррари» и Международной автомобильной федерации ( ФИА ) Жан Тодт поздравил свою жену Мишель Йео с получением награды «Оскар» за лучшую женскую роль. Её она была удостоена за фильм «Всё везде и сразу».

«Момент подлинной благодати и безмерного счастья! Что за путешествие! Как же я горжусь Мишель, выигравшей премию «Оскар» за лучшую женскую роль!» — написал Тодт у себя в социальных сетях.

В фильме «Всё везде и сразу» Йео сыграла владелицу прачечной, живущую с мужем, дочерью и отцом. Женщине кажется, что её жизнь могла бы быть куда лучше, если бы она сделала другой выбор несколько десятков лет назад. В дальнейшем героиня выясняет, что всё бы оказалось совсем не так, как она себе представляла.