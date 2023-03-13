Актриса "с первой попытки": карьера и личная жизнь Алферовой

13 марта свой день рождения отмечает известная актриса, народная артистка РФ Ирина Алферова.

В честь 72-го дня рождения Ирины Ивановны "Рамблер" решил вспомнить самые знаменательные события из жизни актрисы театра и кино.

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Алферова родилась в Новосибирске в 1951 году. Ее родители – Иван Кузьмич и Ксения Архипова – оба прошли всю войну, после чего стали адвокатами. Хоть семья будущей артистки никак не была связана с театром, еще в школьном возрасте у Ирины начала прослеживаться явная тяга к этому виду искусства.

Помимо участия в школьных постановках, которые Ирина придумывала вместе со своими одноклассниками, девушка занималась в театральной студии при Доме Ученых новосибирского Академгородка. По совету преподавателей из той же студии Алферова и поехала поступать в московский ГИТИС, окончив школу.

Прекрасные внешние данные и талант Ирины не остались незамеченными во время вступительных экзаменов и в институт она поступила с первой попытки.

Первые роли в кино Ирина Алферова получила еще будучи студенткой. Уже на четвертом курсе она стала главной героиней телевизионного фильма «Хождение по мукам», снятого по одноименной трилогии Алексея Толстого. Вспоминая об этой роли, актриса не раз говорила, что участвовала в проекте будучи еще совсем неопытной, а профессионализма набиралась как раз во время съемок.

Эта роль уже принесла актрисе славу, однако та, что была предложена немного позже, сделала ее знаменитой на всю страну практически в одночасье. В 1978 году Алферова сыграла роль Констанции в музыкальной комедии «Д’Артаньян и три мушкетера».

Однако эта роль досталась ей непросто. На тот момент она еще не знала, что режиссер картины Георгий Юнгвальд-Хилькевич был против ее участия в фильме, но, по словам самого автора, руководство телевидения хотело видеть в этом образе именно Алферову. У режиссера не было какой-то неприязни к актрисе, просто она казалась ему недостаточно музыкальной для этой роли. Потому в итоге Констанция, сыгранная Алферовой, поет и говорит голосом Анастасии Вертинской.

Кадр из фильма

После было множество ролей, среди которых немало и тех, что Ирина Алферова сыграла на одной площадке с одним из своих супругов – Александром Абдуловым.

Первым мужем актрисы был болгарский дипломат Бойко Гюров. Долгое время молодые были просто друзьями, а позже Бойко предложил Ирине стать его женой – та растерялась и согласилась. Некоторое время семья прожила в Болгарии, однако Алферова так и не смогла привыкнуть к жизни в другой стране и вскоре вернулась обратно, но уже без супруга. В этом браке у актрисы родилась дочь Ксения.

Уже спустя год после расставания с первым супругом, Алферова в стенах «Ленкома» познакомилась со своим будущим вторым мужем Александром Абдуловым. Их роман развивался очень быстро и уже в том же году они поженились. Абдулов удочерил дочь Ирины Ксению и вместе они прожили 15 лет.

Вокруг их расставания ходило много слухов. Однако многие сходятся на том, что виновным стал сам Александр. Ирина Ивановна не любит вспоминать об этом, но из некоторых ее интервью становится ясно, что Абдулов не смог быть достойным семьянином, хоть и безумно любил актрису.

Развод дался не просто, однако спустя несколько лет Ирина Ивановна все же нашла человека, с которым захотела вновь попытаться обрести семейное счастье. Им стал Сергей Мартынов, с которым женщина счастливо живет с 1995 года. В их семье четверо детей – двое детей от предыдущего брака Мартынова, дочь Алферовой от первого брака и племянник актрисы, удочеренный ею после смерти сестры в 1997 году.