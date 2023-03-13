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1 час назад

Умер актер из "Русской рулетки" Антониу Педру

Российская Газета

12 марта в родном Рио-де-Жанейро скончался Антониу Педро Борхес де Оливейра, или просто Антониу Педру. Это бразильский актер, режиссер, сценарист и продюсер с содержательной и многоплановой фильмографией. В ней - драма "Русская рулетка", "Проклятые", "Вопиющие", "Мулатка, которая хочет согрешить", "Золушка по вызову". "Женщины-полицейские", "Великие идиоты", "Новый Геркулес" - десятки фильмов, сериалов, теленовелл.

Умер актер из "Русской рулетки"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как сообщают СМИ страны, артист скончался в госпитале Рио от сердечной и почечной недостаточности. Информацию подтвердила в соцсети дочь Педру, опубликовав фото с прикованным к постели отцом. Согласно последней воле актера его тело будет кремировано.

Антониу Педру родился в 1940-м. Карьеру начал в 60-х, несколько лет учился мастерству в Париже. Неоднократно был женат. У актера трое детей - Алиса Борхес, актриса-комик, - от француженки Иветт Тюффо, Ана Борхес, актриса, - от актрисы и певицы Марго Бэрд, и сын Фабио Борхес - от актрисы Андреи Бордадагуа. Плюс Педру был женат на известной художнице по костюмам и сценографе Сильвии Сангирарди.

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