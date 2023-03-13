Умер актер из "Русской рулетки"

12 марта в родном Рио-де-Жанейро скончался Антониу Педро Борхес де Оливейра, или просто Антониу Педру. Это бразильский актер, режиссер, сценарист и продюсер с содержательной и многоплановой фильмографией. В ней - драма "Русская рулетка", "Проклятые", "Вопиющие", "Мулатка, которая хочет согрешить", "Золушка по вызову". "Женщины-полицейские", "Великие идиоты", "Новый Геркулес" - десятки фильмов, сериалов, теленовелл.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Как сообщают СМИ страны, артист скончался в госпитале Рио от сердечной и почечной недостаточности. Информацию подтвердила в соцсети дочь Педру, опубликовав фото с прикованным к постели отцом. Согласно последней воле актера его тело будет кремировано.