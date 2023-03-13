Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
1 час назад

Актер Джон Траволта заплакал на Оскаре

Мира Маркина

69-летний актер Джон Траволта заплакал на сцене Оскара. Об этом пишет Daily Mail.

Артист говорил о коллеге по фильму "Бриолин" Оливии Ньютон-Джон. Она умерла в прошлом году, и ее, как и нескольких других звезд, вспомнили на церемонии.

Траволта подчеркнул, что актеры, которым отдают дань памяти, стали близкими людьми для своих коллег, подарили им яркие эмоции и важные воспоминания. Голос артиста дрогнул, когда тот услышал песня из "Бриолина" в исполнении Ньютон-Джон.

Российский документальный фильм "Выход" не получил "Оскар"

Когда Джон Траволта справился с эмоциями, на сцену вышел Ленни Кравиц со своим хитом Calling All Angels. Пока звучала эта песня, на экране появлялись портреты звезд, которые умерли недавно. Среди них были Рэй Лиотта, Анджело Бадаламенти, Анджела Лансбери, Ракель Уэлш.

Ранее Хью Гранта раскритиковали за поведение с Эшли Грэм.

Актеры,Видео,Бриолин,Оскар,Оливия Ньютон-джон,Джон Траволта,Хью Грант,Анджело Бадаламенти,Ленни Кравиц,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий