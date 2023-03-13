Актер Джон Траволта заплакал на Оскаре

69-летний актер Джон Траволта заплакал на сцене Оскара. Об этом пишет Daily Mail.

Артист говорил о коллеге по фильму "Бриолин" Оливии Ньютон-Джон. Она умерла в прошлом году, и ее, как и нескольких других звезд, вспомнили на церемонии.

Траволта подчеркнул, что актеры, которым отдают дань памяти, стали близкими людьми для своих коллег, подарили им яркие эмоции и важные воспоминания. Голос артиста дрогнул, когда тот услышал песня из "Бриолина" в исполнении Ньютон-Джон.

Когда Джон Траволта справился с эмоциями, на сцену вышел Ленни Кравиц со своим хитом Calling All Angels. Пока звучала эта песня, на экране появлялись портреты звезд, которые умерли недавно. Среди них были Рэй Лиотта, Анджело Бадаламенти, Анджела Лансбери, Ракель Уэлш.