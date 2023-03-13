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1 час назад

Актер Хью Грант подвергся критике за грубость с моделью Эшли Грэм на Оскаре

Мира Маркина

Поведение актера Хью Гранта на "Оскаре" назвали грубым. Он, на взгляд фанатов, некорректно повел себя с моделью Эшли Грэм. Об этом сообщает Page Six.

Эшли Грэм брала стандартные интервью у гостей 95 церемонии вручения "Оскара". Она спросила Гранта, что его обрадовало на награждении, какую премию он хотел получить и какому бренду отдал предпочтение, выбирая костюм для мероприятия. Британский актер, считают поклонники Эшли, не проявлял заинтересованности и неохотно отвечал на вопросы.

Один из пользователей соцсетей назвал актера "придурком" и отметил, что Грэм была с ним милой и работала профессионально. Другие фанаты модели оценили поведение Хью Гранта "отвратительным" и "грубым".

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