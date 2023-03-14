Павел Воля: неизвестные факты о самом популярном комике Comedy Club

14 марта популярному телеведущему, комику и одному из главных резидентов Comedy Club Павлу Воле исполняется 44 года. Воля прославился на всю страну в середине нулевых. По прошествии более, чем 15 лет, его слава не угасает.

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Однако, даже несмотря на бешеную популярность, некоторые факты о шоумене остаются скрыты от глаз поклонников. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Наводнение

Павел родился во время наводнения. 14 марта река Сура, расположенная в Пензе, вышла из берегов. Его матери пришлось добираться из роддома домой на лодке.

Модельное прошлое

До того, как связать свою жизнь с комедией, в родной Пензе Павел Воля пробовал свои силы в моде. Какое-то время "гламурный подонок" подрабатывал моделью и даже удостоился звания лучшей модели Пензы.

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Драчун

Несмотря на то, что Воля не может похвастаться впечатляющей мускулатурой, в детстве комик любил размахивать кулаками и не пропускал ни одной драки. По словам шоумена, таким образом он пытался заслужить уважение сверстников.

Никаких повторов

В одном из интервью Воля говорил о том, что никогда не использует шутки дважды. Если какая-то юмористическая реплика уже звучала на ТВ, он не будет повторять ее на концерте.

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Родственные связи

У Павла есть родная сестра Ольга. Девушка на четыре года младше брата и работает гримером в Comedy Club Production.

Естественная красота