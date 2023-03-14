Павел Воля: неизвестные факты о самом популярном комике Comedy Club

14 марта популярному телеведущему, комику и одному из главных резидентов Comedy Club Павлу Воле исполняется 44 года. Воля прославился на всю страну в середине нулевых. По прошествии более, чем 15 лет, его слава не угасает.
Однако, даже несмотря на бешеную популярность, некоторые факты о шоумене остаются скрыты от глаз поклонников. Подробнее о них – в материале "Рамблера".
Павел родился во время наводнения. 14 марта река Сура, расположенная в Пензе, вышла из берегов. Его матери пришлось добираться из роддома домой на лодке.
До того, как связать свою жизнь с комедией, в родной Пензе Павел Воля пробовал свои силы в моде. Какое-то время "гламурный подонок" подрабатывал моделью и даже удостоился звания лучшей модели Пензы.
Несмотря на то, что Воля не может похвастаться впечатляющей мускулатурой, в детстве комик любил размахивать кулаками и не пропускал ни одной драки. По словам шоумена, таким образом он пытался заслужить уважение сверстников.
В одном из интервью Воля говорил о том, что никогда не использует шутки дважды. Если какая-то юмористическая реплика уже звучала на ТВ, он не будет повторять ее на концерте.
У Павла есть родная сестра Ольга. Девушка на четыре года младше брата и работает гримером в Comedy Club Production.
Павел не раз говорил о том, что в девушках его привлекает естественная красота. По словам комика, ему не нравится, когда женщины прибегают к тонне косметики и услугам пластических хирургов.