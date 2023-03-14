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2 часа назад

Оскар Айзек собирается сыграть Курта Воннегута в сериале Helltown для Amazon

runews24.ru

Издание Variety пишет, что Оскар Айзек может сыграть главную роль в шоу Helltown, которое выйдет на Amazon. Актёру достанется роль писателя Курта Воннегута.

Оскар Айзек собирается сыграть Курта Воннегута в сериале Helltown
Фото: Runews24Runews24

В шоу расскажут о жизни этого героя до того момента, как он стал известным.

Действие сериала развернётся в 1969 году. Тогда как раз писатель только начинал свою карьеру и работал продавцом автомобилей.

Воннегут жил на полуострове Кейп-Код в 120 километрах от Бостона. У него была жена и пятеро детей.

В городе Провинстаун случилось исчезновение и гибель двух женщин. Тогда писатель взялся раскрыть тайну их смерти. Для этого Воннегут связался с главным подозреваемым в убийстве.

Сериал Helltown будет поставлен по книге Кейси Шерман. Шоу составят из восьмичасовых эпизодов, снятых в жанре криминального триллера.

Шоураннером станет Мохаммад Эль Масри, а режиссёром и исполнительным продюсером — Эд Бергер.

Кроме того, в работе над проектом участвуют Роберт Дауни-мл., Джина Константинакос, Сьюзан Дауни и Аманда Баррелл.

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