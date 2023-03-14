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1 час назад

Звезда "Ривердейла" Коул Спроус заявил, что Голливуд делает актеров "самовлюбленными и жадными"

Газета.Ru

Актер Коул Спроус заявил, что Голливуд «поощряет худшие качества» в актерах. Его слова цитирует NME.

Коул Спроус заявил, что Голливуд "поощряет худшие качества"
Фото: Газета.руГазета.ру

Артист перечислил основные недостатки, которые «поощряет» Голливуд.

«Самовлюбленность, эгоизм, жадность — многие из этих вещей, которые мы привыкли считать практически смертными грехами», — поделился Спроус.

По мнению актера, многие молодые артисты пришли в индустрию, чтобы заработать на жизнь, а не заниматься искусством.

Спроус считает, что сам уже не может прожить без кино, в котором снимается с детства. В 2005 году он сыграл роль Коди Мартина вместе с братом-близнецом Диланом в телесериала канала Дисней «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди». С 2017 года Спроус снимается в сериале «Ривердейл».

Актеры,Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди,
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