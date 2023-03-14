Коул Спроус заявил, что Голливуд "поощряет худшие качества"

По мнению актера, многие молодые артисты пришли в индустрию, чтобы заработать на жизнь, а не заниматься искусством.

Спроус считает, что сам уже не может прожить без кино, в котором снимается с детства. В 2005 году он сыграл роль Коди Мартина вместе с братом-близнецом Диланом в телесериала канала Дисней «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди». С 2017 года Спроус снимается в сериале «Ривердейл».