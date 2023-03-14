Умер актер из "Склифосовского" Александр Толубаев

Актер Александр Толубаев ушел из жизни в возрасте 72 лет. Об этом сообщает воронежский филиал Союза театральных деятелей России "Дом актера".

"Он был светлым, добрым, талантливым и интеллигентным человеком. Таким мы его будем помнить", - говорится в сообщении.

За время актерской карьеры Толубаев сыграл более, чем в 30 кинопроектах. Актера можно заметить во втором сезоне сериала "Склифосовский", седьмом сезоне "Паутины", сериале "Операция "Кукловод" и советском фильме "Борис Годунов".