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1 час назад

Умер актер "Склифосовского" Александр Толубаев

Газета.Ruиещё 1

Актер Александр Толубаев ушел из жизни в возрасте 72 лет. Об этом сообщает воронежский филиал Союза театральных деятелей России "Дом актера".

Умер актер из "Склифосовского" Александр Толубаев
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Причина смерти Толубаева не уточняется.

"Он был светлым, добрым, талантливым и интеллигентным человеком. Таким мы его будем помнить", - говорится в сообщении.

За время актерской карьеры Толубаев сыграл более, чем в 30 кинопроектах. Актера можно заметить во втором сезоне сериала "Склифосовский", седьмом сезоне "Паутины", сериале "Операция "Кукловод" и советском фильме "Борис Годунов".

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