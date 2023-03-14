Киану Ривз высказался о шутках вокруг своего «бессмертия»

Во время кинофестиваля SXSW прошёл показ «Джона Уика 4». После фильма на сцену вышли Чад Стахелски и Киану Ривз, сыгравший в картине главную роль. Фанаты закидали режиссёра и актёра вопросами, большая часть из которых коснулась фильма.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Стахелски и Ривз в свою очередь поблагодарили фанатов за интерес к фильму. Режиссёр подчеркнул, что «эта аудитория — лучшая во всём мире», а Ривз отметил, что все они — потрясающие.

Вы, ребята, потрясающие. Спасибо вам за такой опыт. Вы правда чертовски крутые.

Несмотря на вопросы по ленте, фанаты интересовались и жизнью Ривза. Один из людей спросил, стареет ли актёр вообще? Такие вопросы возникают из-за того, что в свои 58 лет актёр выглядит неплохо.

Да, чувак, я старею. Это происходит, возраст действительно приходит.

На вопрос о том, появится ли Ривз в «Балерине» с Аной де Армас, актёр ответил положительно, хотя и пытался уклониться от ответа. Более того, Киану не забыл про вторую часть «Константина». По словам Ривза, он пытается добиться, чтобы над лентой уже начали работать.