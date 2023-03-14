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1 час назад

Как актеры реагируют на «Золотую малину»

Popcake.tv

Антагонист премии «Оскар» и то, чего боятся все великие актеры — антипремия «Золотая малина».

Как актеры реагируют на «Золотую малину»
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Давайте разберемся, как же на нее реагируют знаменитости?

И поможет нам в этом Оля Краснова.

Брюс Уиллис

Звезда «Крепкого орешка» множество раз номинировался на «Золотую малину» за последние годы. Картины с его участием не получали высокие рейтинги кинокритиков и зрителей, поэтому организаторы антипремии продолжали номинировать его в категории «Худший актер». Сам Брюс не высказывался об этом, но недавно за него это сделала его семья. Так как актер на протяжении нескольких лет борется с тяжелой болезнью, он объявил о завершении своей карьеры. Оказалось, что именно из-за этого ему так тяжело давались съемки в последних кинокартинах. «Золотая малина» даже принесла свои извинения актеру и убрала его из номинантов.

Сандра Буллок и Холли Берри

Холли Берри в 2005 году поднялась на сцену расплакалась. Естественно, не по-настоящему. А Буллок раздала всему залу копии фильма «Все о Стиве» — именно он принес ей победу, и попросила всех действительно его посмотреть! Она сделала это, потому что, в отличие от многих премий, голосующие на «Золотой малине» не обязаны смотреть киноленту перед голосованием.

В 2000-м основатели «Золотой малины» хотели номинировать Сталлоне на звание «Худший актер века».

Но перед церемонией организаторам пришло голосовое сообщение, в котором мужской голос, похожий на голос Сталлоне, сказал: «Мои фильмы зарабатывают кассу и нравятся людям, почему вы ко мне пристали, это личная неприязнь?»

Дуэйн Джонсон и новая номинация

В 2018 актер после съемок в фильме «Спасатели Малибу» получил победу в новой номинации антипремии — «Так плохо, что даже хорошо». В социальных сетях актер прокомментировал это: «Вот что круто — фильм был настолько плохим, что им пришлось придумать новую категорию!»

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