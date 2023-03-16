Стало известно имя самого высокооплачиваемого актера в стране

Сколько за смену получает Сергей Бурунов, кто является самым дорогим артистом в стране и почему актеры соглашаются на рекламные контракты.

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Чем популярнее артист, тем больший гонорар предложат ему создатели фильма. В России же самым популярным, судя по финансовому аспекту, является Олег Меньшиков. О заработке актера за один съемочный день рассказал КП продюсер Сергей Морозов.

Итак, по словам эксперта, Олег Евгеньевич просит за 12 часов своей рабочей смены на площадке порядка 100 тысяч долларов, что эквивалентно примерно 7,5 миллионам рублей. Но поступают такие предложения звезде советского и российского кинематографа не очень часто. Последний подобный проект в карьере 62-летнего актера имел место еще в докризисные времена. Примерно также обстоят дела и у других высокооплачиваемых звезд.

Есть, конечно, более «дешевые» знаменитости, которые неплохо зарабатывают за счет участия в нескольких проектах в год. Например Дмитрий Нагиев и Сергей Бурунов. Первый за смену берет около полутора миллионов рублей, а второй зарабатывает за один день съемок 1,2 миллиона. Конечно, чем больше серий в проекте, тем внушительнее будет заработок. Однако не стоит забывать, что свой гонорар артисты разбивают на проценты, выплачивая дивиденды агентам, юристам и другим членам своей команды.