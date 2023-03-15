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2 часа назад

Звезда «Ходячих мертвецов» Стивен Ян рассказал, почему решил сняться в Marvel

Чемпионат.com

В конце февраля стало известно, что звезда «Ходячих мертвецов» и «Минари» Стивен Ян присоединится к киновселенной Marvel с выходом фильма «Громовержцы». О том, почему актёр решил стать частью супергероики, он рассказал изданию Empire.

Звезда «Ходячих мертвецов» рассказал, почему решил сняться в Marvel
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам Яна, он не ставил перед собой цель стать частью киновселенной Marvel, но то, какие намерения у его персонажа в фильме, подкупило актёра. К тому же режиссёром «Громовержцев» выступит Джейк Шрейер, снявший мини-сериал Beef, в котором снялся Ян.

Я не знаю, было ли это моей явной целью. Тут играет роль и то, что режиссёром фильма стал Джейк Шрейер, который снял Beef. Намерения конкретного персонажа, которого они хотели, чтобы я сыграл, были очень ясными, и это то, что привлекло меня к фильму.

Вместе с Яном в ленте сыграют Ольга Куриленко, Флоренс Пью, Харрисон Форд и другие. «Громовержцы» выйдут 26 июля 2024 года.

Актеры,Джейк Шрейер,Харрисон Форд,Ольга Куриленко,
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