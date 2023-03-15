Макконахи и Харрельсон сыграют главные роли в новом сериале

Американские актеры Мэтью Макконахи и Вуди Харрельсон появятся в новом сериале от компании Apple. Два приятеля в жизни сыграют друзей на экране.
Пока у нового проекта нет рабочего названия. Известно, что сюжет расскажет о странных взаимоотношениях влюбленной пары. Экранные семьи Макконахи и Харрельсона постараются ужиться на одном ранчо в Техасе, сообщает Deadline.
Дружба знаменитостей началась со средины 90-х годов после совместных съемок в фильмах «Эд из телевизора» и «Добро пожаловать в Голливуд». Макконахи и Харрельсон появились вместе еще в нескольких картинах. Пока в новом проекте заявлено десять серий. Продюсером выступит Дэвид Уэст Рид.