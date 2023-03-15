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1 час назад

Мэтью Макконахи и Вуди Харрельсон сыграют главные роли в новом сериале от Apple

Слово и Дело

Американские актеры Мэтью Макконахи и Вуди Харрельсон появятся в новом сериале от компании Apple. Два приятеля в жизни сыграют друзей на экране.

Макконахи и Харрельсон сыграют главные роли в новом сериале
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Пока у нового проекта нет рабочего названия. Известно, что сюжет расскажет о странных взаимоотношениях влюбленной пары. Экранные семьи Макконахи и Харрельсона постараются ужиться на одном ранчо в Техасе, сообщает Deadline.

Дружба знаменитостей началась со средины 90-х годов после совместных съемок в фильмах «Эд из телевизора» и «Добро пожаловать в Голливуд». Макконахи и Харрельсон появились вместе еще в нескольких картинах. Пока в новом проекте заявлено десять серий. Продюсером выступит Дэвид Уэст Рид.

Актеры,Дэвид Рид,Вуди Харрельсон,Apple,
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