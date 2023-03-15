«Непрофессиональный человек»: Голубкина — о Богомолове

Актриса Мария Голубкина в беседе с Валерией Гай Германикой на YouTube-шоу «Лера в большом городе» заявила, что никогда не будет работать с Константином Богомоловым .

«Я никогда не пойду к Богомолову. Он непрофессиональный человек. Он не понимает суть профессии, не умеет с актерами работать», — утверждает артистка. По словам Голубкиной, режиссер «надул в уши» продюсеру одного из проектов, где снималась актриса.