Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+1° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
18 минут назад

«Непрофессиональный человек»: Голубкина — о Богомолове

Газета.Ru

Актриса Мария Голубкина в беседе с Валерией Гай Германикой на YouTube-шоу «Лера в большом городе» заявила, что никогда не будет работать с Константином Богомоловым.

«Непрофессиональный человек»: Голубкина — о Богомолове
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я никогда не пойду к Богомолову. Он непрофессиональный человек. Он не понимает суть профессии, не умеет с актерами работать», — утверждает артистка. По словам Голубкиной, режиссер «надул в уши» продюсеру одного из проектов, где снималась актриса.

Голубкина считает, что Богомолов «выпячивает себя», забывая об актерах. Артистка также раскритиковала Кирилла Серебренникова за похожий подход к постановкам.

Актеры,Мария Голубкина,Кирилл Серебренников,Константин Богомолов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий