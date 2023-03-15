Дина Корзун рассказала, почему не снимается в российском кино

Дина Корзун запомнилась российскому зрителю после выхода на экраны фильма Валерия Тодоровского "Страна глухих", дальше были не менее яркие работы в картине "Кука", в сериале "Братья Карамазовы". Актриса также успешно снималась в Голливуде.
Ее первый же американский опыт - фильм "Сорок оттенков грусти" принес ей мировую славу, Корзун номинировали на лучшую женскую роль престижного кинофестиваля "Сандэнс". По мнению критиков, награда в итоге не досталась ей лишь по одной причине - потому что русская.
В 2016 году зрители увидели актрису в третьем сезоне нашумевшего сериала "Острые козырьки". Это стало очередным успехом в карьере россиянки. Впрочем, по признанию Корзун, был момент, когда она пожалела, что снялась в этом многосерийном фильме.
"Был момент сожаления. Хотя нужно отметить, что мне очень хорошо заплатили - и по этому поводу я вообще не сожалела, а с благодарностью приняла! Я там познакомилась с интересными людьми. Это был классный опыт работы с профессионалами высочайшего уровня. Но, с другой стороны, я поучаствовала в создании не самого светлого художественного образа. На озвучании я искренне и наивно спросила у продюсера и режиссера: а зачем так много агрессии, почему вы так идеализируете и героизируете убийцу? Вы взяли такого классного артиста, в него все влюблены, но он играет человека, который оправдывает зло. Они ничего не ответили",- рассказала Дина Корзун в интервью "РГ".
По словам Корзун, в тех сценариях, которые присылают российские кинематографисты, она также не находит ничего интересного и позитивного, чтобы показывало выход из тупика, давало бы надежду. Именно поэтому актриса в кино снимается редко.
"Жду своей истории", - говорит актриса.
А пока Корзун написала историю для театра, в марте в "Практике" она сыграла в автобиографическом моноспектакле "Как я пришла в сознание".