Дина Корзун рассказала, почему не снимается в российском кино

"Был момент сожаления. Хотя нужно отметить, что мне очень хорошо заплатили - и по этому поводу я вообще не сожалела, а с благодарностью приняла! Я там познакомилась с интересными людьми. Это был классный опыт работы с профессионалами высочайшего уровня. Но, с другой стороны, я поучаствовала в создании не самого светлого художественного образа. На озвучании я искренне и наивно спросила у продюсера и режиссера: а зачем так много агрессии, почему вы так идеализируете и героизируете убийцу? Вы взяли такого классного артиста, в него все влюблены, но он играет человека, который оправдывает зло. Они ничего не ответили",- рассказала Дина Корзун в интервью "РГ".