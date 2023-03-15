Умерла актриса Луизетт Дюссо, культовая канадская Зеленая мышь

14 марта в Монреале скончалась канадская актриса кино и ТВ, сценаристка и писательница Луизетт Дюссо.

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На ее счету, начиная с 60-х, несколько десятков проектов - "Бинго", "Запоздалый восход", "Счастье по случаю", "Мэрилин", "Идеальный мужчина", "Снежный кот", "Мой лучший друг", так далее. О кончине артистки в возрасте 82 лет сообщают национальные СМИ, не указав причин. Отмечено лишь, что Дюссо отошла "в окружении своих дочерей".

Некрологи с особой теплотой вспоминают детское черно-белое шоу La Souris verte, на котором взросло поколение юных жителей Квебека - в нем на протяжении более 700 эпизодов Луизетт играла Зеленую мышь (что она была именно зеленой явствует с обложек дисков с песнями из программы), главную героиню. Ведущая роль в ситкоме "Мэрилин" - это еще 400 серий.