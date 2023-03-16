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40 минут назад

Дава оценил выступление Муцениеце в эротическом шоу на фоне слухов о романе с актрисой

Газета.Ruиещё 2

Актриса Агата Муцениеце дебютировала на сцене театра Crave в эротическом шоу «Абсолютно другая нага». Кадрами с выступления она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Дава оценил выступление Муцениеце в эротическом шоу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Новое амплуа артистки вызвало неоднозначные комментарии среди пользователей сети. Ранее в шоу «Абсолютно нага» выступала Екатерина Варнава, однако внезапно программу отменили, и актриса больше не выступала в Crave.

«Поздравляю! Ты умничка!» — написал в комментариях блогер Дава. Ранее Муцениеце сыграла возлюбленную Давы в его клипе. После этого начали распространяться слухи о возможных отношениях знаменитостей.

Блогер отказался комментировать слухи о романе с Муцениеце и заявил, что не намерен обсуждать с журналистами свою личную жизнь.

Актеры,Агата Муцениеце,Екатерина Варнава,
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