Дава оценил выступление Муцениеце в эротическом шоу

Актриса Агата Муцениеце дебютировала на сцене театра Crave в эротическом шоу «Абсолютно другая нага». Кадрами с выступления она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Новое амплуа артистки вызвало неоднозначные комментарии среди пользователей сети. Ранее в шоу «Абсолютно нага» выступала Екатерина Варнава, однако внезапно программу отменили, и актриса больше не выступала в Crave.

«Поздравляю! Ты умничка!» — написал в комментариях блогер Дава. Ранее Муцениеце сыграла возлюбленную Давы в его клипе. После этого начали распространяться слухи о возможных отношениях знаменитостей.