Дава оценил выступление Муцениеце в эротическом шоу

Актриса Агата Муцениеце дебютировала на сцене театра Crave в эротическом шоу «Абсолютно другая нага». Кадрами с выступления она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Новое амплуа артистки вызвало неоднозначные комментарии среди пользователей сети. Ранее в шоу «Абсолютно нага» выступала Екатерина Варнава, однако внезапно программу отменили, и актриса больше не выступала в Crave.
«Поздравляю! Ты умничка!» — написал в комментариях блогер Дава. Ранее Муцениеце сыграла возлюбленную Давы в его клипе. После этого начали распространяться слухи о возможных отношениях знаменитостей.
Блогер отказался комментировать слухи о романе с Муцениеце и заявил, что не намерен обсуждать с журналистами свою личную жизнь.