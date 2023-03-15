Кейт Бланшетт и Мишель Йео - об Оскаре, мечтах и своей актерской судьбе

Обе — из лучших актрис своего поколения. Кейт - обладательница двух "Оскаров" за фильм Мартина Скорсезе "Авиатор" и "Голубой жасмин" Вуди Аллена, теперь была номинирована за главную роль в драме "Тар". Для Мишель, героини легендарного фильма "Крадущийся тигр, затаившийся дракон", работа в фильме "Всё везде и сразу" принесла первую номинацию и первую победу на "Оскаре". Она родом из Малайзии и таким образом стала первой актрисой азиатского происхождения, победившей в номинации "Главная женская роль"

Фото: Российская Газета Российская Газета

Обе были достойны получить заветную статуэтку. Мне удалось поговорить с обеими актрисами до и после церемонии.

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Вы восторженно отзываетесь друг о друге - такое ощущение, что знаете друг друга всю жизнь. Вы встречались раньше ?

Кейт Бланшетт: Чисто визуально. Я видела Мишель в Гонконге пару лет назад на фестивале, и от нее исходила такая аура, что не заметить ее было невозможно. Она мгновенно выделяется из толпы: элегантность, обаяние, излучаемый свет.

Мишель Йео: Нет-нет, это все о вас, Кейт. Я просто не могу поверить, что стою рядом с самой Кейт Бланшетт! Я видела и изучала все ваши фильмы, какая поразительная карьера и какая личность, интеллект! Вы ведь не только кинодива, но и театральная актриса с потрясающим умением перевоплощаться. Я-то панически боюсь сцены, обливаюсь потом только при одном упоминании о ней.

Кейт Бланшетт: Не может быть. Мне всегда казалось, что спектакль - это как явиться к близким друзьям. Прожить роль на сцене - это куда динамичнее и драматичнее. Рискованнее? Возможно, но если первый спектакль не удался, то следующий будет лучше. В кино не так: первая сцена может быть сыграна в самом конце съемок, и наоборот - все кусками, совсем другой настрой.

Мишель Йео: В фильме "Всё везде и сразу" последняя, самая драматичная сцена была сыграна первой, в самом начале процесса. Но это благодаря эксцентрике наших безумных молодых режиссеров Даниэлей, Квана и Шейнерта. Но мне кажется, в кино все гораздо проще. Не получился первый дубль - снимаем другой, чувствуешь себя увереннее. Я вообще предпочитаю сниматься у молодых режиссеров - больше фантазии, напора, выдумки.

Кейт Бланшетт: У меня все наоборот. Я ведь начинала как театральная актриса. Лицедейство - мой удел. Кино пришло позже. И я предпочитаю режиссеров единомышленников, с которыми у меня многолетние связи. Как с Тоддом Филдом. Он всех уверяет, что роль Лидии Тар он написал для меня, и другой актрисы на эту роль для него просто не существовало. Однако по ходу дела я выяснила, что в его начальном воображении эта роль предназначалась мужчине.

Мишель Йео: Интересно: моя роль первоначально писалась тоже для актера. Но по ходу дела выяснилось, что это не складывается, и появилась роль матери. Необходимо большое воображение, чтобы превратить обычную женщину в нечто экстраординарное.

Кейт Бланшетт: Мишель, вы всей своей немыслимой карьерой подтвердили свою экстраординарность, в вас есть, мне кажется, глубокое ощущение места и времени. Как героиня экшен фильмов с вашими легендарнымитрюками и знанием восточных боевых искусств вы крайне скупы на внешние эмоции. В вас есть ощущение внутренней вулканической энергии, что редко встречается у актрис.

Мишель Йео: Но и вы этим обладаете сполна - я всегда вам немного по-хорошему завидовала. Особенно это ощутимо в роли Лидии Тар. Это не самая привлекательная роль, не так ли? Но вы ее наполнили, при всей эмоциональной сдержанности, такой глубиной и внутренней трагедией, что не сопереживать вашей героине просто невозможно.

Кейт Бланшетт: Это было требованием режиссера. И еще я хочу добавить, что вся ее пластика дирижирования, ее жесты напоминают танец. Это придало мне свободу выражения. Я много читала о технике дирижирования, изучала ее методы. Танец всегда был частью моей жизни.

Мне кажется, что вы обе с детства мечтали стать балеринами. Танец - часть вашей биографии, не так ли?

Мишель Йео: Я действительно училась в танцевальной студии в Лондоне, но не сложилось - случилась травма спины. Однако этот опыт очень помог мне понять, что в актерской профессии молчание, жест иногда сильнее слов. Как вы знаете, я посвятила свою роль в фильме всем матерям на свете и моей маме, которая так переживала за меня дома в Малайзии.

Кейт, как вам удается делить вашу жизнь между домом, четырьмя детьми и профессией?

Кейт Бланшетт: Честно говоря, никогда об этом не задумывалась. Меня по жизни всегда вело любопытство. Когда училась в театральной школе в Австралии, мечтала путешествовать по миру. Как видите, это случилось, и я благодарна своей профессии, которая помогает мне с каждой новой ролью познавать мир.

Кстати фильм "Всё везде и сразу", на церемонии "Оскара" выигравший в 7 из 11 номинаций, в России можно смотреть на стрим-платформах KION, Кинопоиск, Okko, Триколор Кино и ТВ, 24ТВ, Wink.