Фото: Ричи и Кавилл на съемках «Министерства неджентльменской войны»

В середине февраля стартовали съёмки «Министерства неджентльменской войны» — нового фильма Гая Ричи («Джентльмены», «Карты, деньги, два ствола»). Съёмочный процесс ведётся в Турции и продлится ещё как минимум несколько недель, а премьера ленты состоится в 2024 году.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Постановщик картины опубликовал первые фотографии со съёмок, стилизованные под старые фотокарточки. На них можно увидеть как самого режиссёра, так и Генри Кавилла, Алана Ричсона и других актёров, которые сыграют в ленте.