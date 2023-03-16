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48 минут назад

Павел Прилучный рассказал, как плавал в холодной реке ради роли

Газета.Ru

Актер Павел Прилучный поделился в социальных сетях подробностями съемками в фильме "Вася не в себе".

Прилучный рассказал, как плавал в холодной реке ради роли
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Прилучному предстояло поплавать в Москве-реке ради роли. Он отметил, что температура воды составила 3 градуса Цельсия.

"Кайф! Сейчас буду разбегаться и в водичку. Пацаны уже купаться начали, сейчас я пойду. Ну просто русалочка!", - отметил актер.

Картина "Вася не в себе" расскажет о владельце строительного бизнеса, чья жизнь меняется после аварии.

В ролях - Павел Прилучный, Ольга Кузьмина, Владимир Сычев, Павел Комаров, Роман Каграманов, Михаил Богдасаров, Елена Валюшкина.

Актеры,Михаил Богдасаров,Елена Валюшкина,Владимир Сычев,Павел Прилучный,Ольга Кузьмина,Павел Комаров,
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