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1 час назад

Рудковская заступилась за темнокожую актрису после критики ремейка "Русалочки"

Газета.Ruиещё 1

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала в Telegram-канале критику в адрес фильма «Русалочка».

Рудковская заявила, что ей «ужасно жалко» актрису Холли Бейли, которая столкнулась с хейтом и травлей. Артистка исполнила главную героиню — русалочку Ариэль. После объявления актерского состава многие начали критиковать фильм. Одной из главных претензий стало то, что Ариэль исполнила темнокожая актриса.

Рудковская отметила, что картина рассчитана на детей. Продюсер не видит ничего плохого в том, чтобы у темнокожих девочек были свои примеры для подражания.

«Разве темнокожие девочки не хотят увидеть мультик с кем- то, кто похож цветом кожи на них? Разве они не хотят смотреть сказку про принцессу и ассоциировать ее с собой? При чем тут вообще оскорбленные взрослые, если речь о детях?» — возмутилась Рудковская.

Ранее Disney выпустила трейлер ремейка «Русалочки».

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