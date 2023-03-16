Рудковская заступилась за темнокожую актрису после критики ремейка "Русалочки"

«Разве темнокожие девочки не хотят увидеть мультик с кем- то, кто похож цветом кожи на них? Разве они не хотят смотреть сказку про принцессу и ассоциировать ее с собой? При чем тут вообще оскорбленные взрослые, если речь о детях?» — возмутилась Рудковская.