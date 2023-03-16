Америкаснкий актер Леонардо Ди Каприо назвал новый фильм режиссера Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" шедевром. В картине звезда исполнил одну из главных ролей. Подробностями поделилась художница по костюмам Жаклин Уэст в интервью Deadline.

По словам Уэст, во время одной из бесед Ди Каприо сказал ей, что ему кажется, что они работали над шедевром:

"Я подумала, раз Лео так сказал, это что-то да значит. Он такого просто так не говорит".

До этого Уэст сотрудничала с актером в фильме Алехандро Гонсалеса Иньярриту "Выживший".

Кинолента "Убийцы цветочной луны" рассказывает о расследовании убийства в поселении коренных американцев, где было открыто нефтяное месторождение, обогатившее местных жителей. В картине также снялись Роберт де Ниро, Джесси Племонс, Брендан Фрейзер и другие.