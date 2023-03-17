Актриса Климова простила бросившего ее в детстве отца

Актриса Маруся Климова простила бросившего ее в детстве отца
Отец Маруси Климовой ушел к другой женщине, когда актрисе было 13 лет. Долгие годы звезда не могла простить родственнику предательство и не поддерживала с ним связь.
Мужчина был анестезиологом и реаниматологом, он постоянно находился на работе. В какой-то момент он встретил новую женщину и решил уйти из семьи.
Только недавно 35-летняя актриса решила встретиться с отцом, которого не видела с самого детства. Она призналась, что простила родственника и обрела душевный покой.
«Недавно мы встретились с отцом. Я не видела его с самого детства, была зла на него. Но сейчас я его простила, надеюсь, папа тоже. Наконец-то, теперь я обрела покой в душе», — приводит слова Климовой издание StarHit.
За свою жизнь актриса успела пострадать от тяжелого расставания. Она встречалась со сценаристом Алексеем Карауловым, однако до брака дело не дошло. Сейчас Климова строит любовь с другим мужчиной, имя которого держит в секрете.