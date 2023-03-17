Актриса Климова простила бросившего ее в детстве отца

Отец Маруси Климовой ушел к другой женщине, когда актрисе было 13 лет. Долгие годы звезда не могла простить родственнику предательство и не поддерживала с ним связь.

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Мужчина был анестезиологом и реаниматологом, он постоянно находился на работе. В какой-то момент он встретил новую женщину и решил уйти из семьи.

Только недавно 35-летняя актриса решила встретиться с отцом, которого не видела с самого детства. Она призналась, что простила родственника и обрела душевный покой.

«Недавно мы встретились с отцом. Я не видела его с самого детства, была зла на него. Но сейчас я его простила, надеюсь, папа тоже. Наконец-то, теперь я обрела покой в душе», — приводит слова Климовой издание StarHit.