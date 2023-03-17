7 российских звезд, которые прославились в Голливуде

Знакомые лица в мировых премьерах, стереотипные персонажи и неузнаваемые герои второго плана — судьба этих актеров и актрис сложилась по-разному, но все они стали своего рода звездами Голливуда.

Фото: Super.ru Super.ru

Светлана Ходченкова

Видео дня

Несмотря на постоянную занятость на родине, Светлана успевает покорять Голливуд. На Западе она известна благодаря триллеру «Шпион, выйди вон!», в котором также отметились Колин Ферт, Том Харди, Бенедикт Камбербэтч и Гари Олдман. Роль получилась небольшая, но, возможно, именно она принесла актрисе шанс поработать с Хью Джекманом в экшене «Росомаха: Бессметрный», где Светлана сыграла очаровательную злодейку. Известно, что артистка исполняет главную роль в триллере Марка А. Шелтона «Империя в небе», однако о дате выхода проекта пока ничего неизвестно.

Данила Козловский

Главных ролей в российском кино у Данилы немало — от «Духлеса» до «Легенды № 17». Но мало кто знает, что он снялся в голливудском проекте. Данила сыграл в романтическом подростковом фильме «Академия вампиров», вышедшем в 2014 году. Его партнершами по площадке стали Зои Дойл и Люси Фрай. Из киноадаптации «Академии» бестселлера не вышло, но зрительские отзывы не самые плохие. Также Данила может похвастаться небольшими ролями в двух западных сериалах — «Викинги» и «МакМафия».

Юлия Снигирь

Актрису не смутила главная, но стереотипная роль русской злодейки, и она отправилась на съемки в США. Проект под говорящим названием «Отмороженные» в Штатах даже не вышел прокат, релиз состоялся сразу на DVD в 2013 году. В том же году Снигирь появилась в продолжении «Крепкого орешка». С тех пор о ее успехах на Западе не слышно.

Григорий Добрыгин

Юрий Колокольников

Юрий Колокольников участвовал в кастинге фильма «Черное море» и не прошел его. Но привлек внимание создателей «Игры престолов». Долгое время роль приходилось держать в строжайшем секрете — Юрий сыграл Стира, в гриме его сразу и не узнать. Дальше — больше. Роли в сериале «Американцы», в продолжении культового «Перевозчика». Говорят, он работает с именитым режиссером Майклом Бэйем над чем-то новеньким. Ожидается звездный актерский состав.

Маргарита Левиева

Считать Маргариту российской звездой можно лишь отчасти. Актриса покинула Россию в возрасте 11 лет, до отъезда девочка жила в Санкт-Петербурге; в настоящий момент у нее американское гражданство. Знаменитость играла в таких заметных проектах, как «Шум» с Тимом Роббинсом и «Линкольн для адвоката» с Мэттью Макконахи. Надо сказать, про Россию Маргарита не забыла: она появлялась в отечественной комедии «Скорый "Москва — Россия"».

Владимир Машков