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1 час назад

Актеры, которые ненавидят свои культовые роли

Мария Каткова

Эти персонажи прославили их на весь мир и сделали знаменитыми, но сами актеры терпеть не могут эти роли. Такое случается, когда человек становится заложником одной роли или соглашается на проект, который был не по душе.

Актеры, которые ненавидят свои культовые роли
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об актерах, которые ненавидят свои известные роли, — в материале “Рамблера”.

Кейт Уинслет

Фильм “Титаник” вышел в 1997 году и сделал Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет знаменитыми. С тех пор актриса снялась в нескольких десятках различных фильмах, большинство из которых тоже стали популярными и успешными. Однако на встречах с поклонниками ее часто просят поставить автограф на постере с картиной обнаженной Розы, а также постоянно спрашивают ее о том, почему Джек не спасся.

Актриса говорит, что несмотря на славу, которую ей принесла роль, она хотела бы вычеркнуть ее из своей жизни.

Дэниел Редклифф

“Мальчик, который выжил”, — так поклонники каждый раз встречают этого актера. Редклифф стал заложником роли Гарри Поттера. Несмотря на то, что именно этот персонаж принес ему небывалую популярность и высокий доход, сам он заявил, что никогда не пересматривает фильмы о Гарри Поттере.

С тех пор фильмография Редклиффа пополнилась более чем 20 проектами, но зрители продолжают ассоциировать его с героем-волшебником, хоть он не раз говорил о том, что ему это неприятно.

Дакота Джонсон

Актриса получила небывалую славу после съемок во франшизе “50 оттенков серого”, но сама она не очень любит вспоминать роль Анастейши. Сама она не раз говорила, что опыт подобных съемок оказался для нее неприятным и в каждом интервью она рассказывает, как перебарывала себя для роли в откровенных сценах.

Примечательно, что подобные заявления высказывает и ее партнер по съемкам Джейми Дорнан. Они оба стараются откреститься от этих культовых ролей, несмотря на то, что персонажи сделали актеров востребованными и популярными.

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