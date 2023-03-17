Рыжих в студию: самые огненные герои фильмов и сериалов

Ежегодно Всемирный день рыжих отмечается 26 мая (в некоторых странах — шестого сентября или пятого ноября), но мы не стали дожидаться этого праздника и решили сейчас вспомнить самых запоминающихся рыжеволосых героев фильмов и сериалов. Кто вошел в нашу огненную подборку, смотрите в материале «Рамблера».

Кто первой приходит вам на ум, когда спрашивают о самой яркой героине фильма с рыжими волосами? Мы, например, не можем не вспомнить сразу же загадочную Лилу из «Пятого элемента», романтичную Розу из «Титаника», веселую Вивьен из «Красотки» и дерзкую Кэйди из «Дрянных девчонок». Если говорить о сериалах, то в памяти сразу же всплывают Бри Ван Де Камп из «Отчаянных домохозяек» и Миранда Хоббс из «Секса в большом городе».

Одним из самых известных рыжеволосых персонажей мужского пола, безусловно, является Рон Уизли из серии фильмов о Гарри Поттере. Актер Руперт Гринт, сыгравший лучшего друга Мальчика, который выжил, получил эту роль в возрасте 11 лет. Тогда он только осваивал актерское мастерство, жил в часе езды к северу от Лондона и даже не подозревал, что будет вместе с этим героем до 22 лет.