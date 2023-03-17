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2 часа назад

Рыжих в студию: самые огненные герои фильмов и сериалов

Мира Маркина

Ежегодно Всемирный день рыжих отмечается 26 мая (в некоторых странах — шестого сентября или пятого ноября), но мы не стали дожидаться этого праздника и решили сейчас вспомнить самых запоминающихся рыжеволосых героев фильмов и сериалов. Кто вошел в нашу огненную подборку, смотрите в материале «Рамблера».

1/10 Лилу Даллас
Фото: Кадр из фильма "Пятый элемент"
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2/10 Роза Дьюитт Бьюкейтер
Фото: Кадр из фильма "Титаник"
3/10 Кэйди Хирон
Фото: Кадр из фильма "Дрянные девчонки"
4/10 Вивьен Уорд
Фото: Кадр из фильма "Красотка"
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5/10 Бри Ван Де Камп
Фото: Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки"
6/10 Миранда Хоббс
Фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе"
7/10 Рон Уизли
Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер и Философский камень"
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8/10 Серкан Болат
Фото: Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"
9/10 Тормунд — лидер вольного народа и соратник короля Севера Джона Сноу.
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"
10/10 Бобби Аксельрод
Фото: Кадр из сериала "Миллиарды"

Кто первой приходит вам на ум, когда спрашивают о самой яркой героине фильма с рыжими волосами? Мы, например, не можем не вспомнить сразу же загадочную Лилу из «Пятого элемента», романтичную Розу из «Титаника», веселую Вивьен из «Красотки» и дерзкую Кэйди из «Дрянных девчонок». Если говорить о сериалах, то в памяти сразу же всплывают Бри Ван Де Камп из «Отчаянных домохозяек» и Миранда Хоббс из «Секса в большом городе».

Одним из самых известных рыжеволосых персонажей мужского пола, безусловно, является Рон Уизли из серии фильмов о Гарри Поттере. Актер Руперт Гринт, сыгравший лучшего друга Мальчика, который выжил, получил эту роль в возрасте 11 лет. Тогда он только осваивал актерское мастерство, жил в часе езды к северу от Лондона и даже не подозревал, что будет вместе с этим героем до 22 лет.

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Что касается сериалов: в нашей подборке мы не могли обойтись без этих брутальных красавцев — ревнивого Серкана Болата из турецкого сериального хита «Постучись в мою дверь», грозного Тормунда (соратника Джона Сноу) из «Игры престолов» и властного Бобби Аксельрода из «Миллиардов».

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